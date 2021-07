Euro 2020: per il titolo di capocannoniere Immobile e Lukaku guidano l’assalto a Cristiano Ronaldo, Schick possibile sorpresa

ROMA – Tutti contro Cristiano Ronaldo. Con il Portogallo ormai fuori dai giochi di Euro 2020 e il fuoriclasse della Juventus che non può più incrementare il proprio bottino di gol, i grandi attaccanti sono pronti all’assalto. A partire da Romelu Lukaku e Ciro Immobile che in Belgio-Italia si troveranno uno di fronte all’altro: per i betting analyst di Olybet.it, tra i due è il belga – a 3 gol – ad avere le maggiori possibilità di strappare il primato a Ronaldo, primo con 5 reti segnate, tanto da essere in quota a 5,50. Minori, invece, le chance che sia Immobile – che finora ha messo a segno 2 reti – a chiudere con il maggior numero di gol a Euro 2020 che vale 12 volte la posta.

Tra coloro che possono insidiare il portoghese, però, ci sono anche le possibili sorprese come Patrick Schick, forte dei 4 gol messi a segno finora, in quota a 4,50, o Raheem Sterling, autore di 3 reti come Lukaku e capace di trascinare l’Inghilterra tanto che un suo successo vale 6 volte la posta.

