Euro2020 | Belgio-Italia, Allianz Arena sold-out in poche ore

Poco più di 24 ore e i quarti di finale di Euro2020 prenderanno il via. Dopo il match tra la sorpresa Svizzera e la Spagna, toccherà alla sfida più affascinante in programma, ossia quella tra Belgio e Italia che alle 21 scenderanno in campo all’Allianz Arena di Monaco che si preannuncia, nei limiti imposti dalle restrizioni anti Covid, esaurita. Come riportato, infatti da Ansa.it, i 14.500 tagliandi, corrispondenti al 20% della capienza dell’impianto tedesco, sono stati venduti in pochissime ore con il sito UEFA che ha iniziato molto presto a riportare il messaggio di sold out.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: