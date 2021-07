GdS | Salernitana in bilico. Serve un trust “cieco” per il sì della Figc

Dopo la bocciatura del blind trust pronunciata dalla Federcalcio, la tensione cresce e l’ultimatum di sabato alle 20 si avvicina. L’interlocuzione tecnica fra le due parti, la Figc e il club, non è ancora ripartita. Ma dall’entourage della vecchia società continuano a filtrare notizie rassicuranti. Il trust che deve guidare la Salernitana nella terra di mezzo per arrivare alla cessione deve essere blind, cieco, tenendo a distanza i vecchi soci ed evitando qualsiasi commistione che potrebbe portare a una doppia proprietà di fatto. Ci vuole una dote economica che consenta ai trustee di non restare appesi alla rata dei diritti tv. Trustee che devono avere un’indipendenza a prova di tutto. La Salernitana ovviamente non è stata invitata all’assemblea di Lega di oggi, proprio perché prima va risolta la questione della doppia proprietà di Lotito. Per sabato sera la Federazione aspetta le modifiche sollecitate che rendano il trust veramente blind. A quel punto ci sarà un tempo tecnico in cui la task force legale della Figc analizzerà il nuovo piano. Prima di imboccare la strada del trust, si era parlato con Andrea Radrizzani (proprietario del Leeds) di una cifra di 45 milioni, non soddisfacente per Lotito e Mezzaroma. In ogni caso, la Salernitana ha bisogno di voltare pagina il più in fretta possibile. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

