Il Messaggero | Lulic, i tifosi laziali chiedono il ritiro della maglia

Dopo l’addio di Senad Lulic, molti tifosi stanno provando a sollecitare via social due iniziative in onore dell’ormai ex capitano biancoceleste: il ritiro della maglia numero 19, e giocare un amichevole in suo onore. Per nessuno dei giocatori della Lazio è mai stato ritirato il numero di maglia, e secondo molti tifosi sarebbe un gesto necessario per omaggiare la storia biancoceleste di Lulic. Per quanto riguarda il ritiro della maglia, la società non si è espressa, mentre per quanto riguarda l’amichevole, potrebbe essere più semplice da organizzare: ovviamente aspettando la scelta di Lulic in merito al continuare a giocare o meno. Nel caso in cui il bosniaco continuasse con il calcio giocato, sarebbe lo Young Boys la destinazione più probabile.

