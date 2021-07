Il Messaggero | Malagò: “Che bella la Nazionale di Mancini. Italia in ginocchio? Non l’abbiamo gestita benissimo”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, intervenendo anche sulla Nazionale Italiana e sull’Europeo. Queste le sue parole:

“Europeo con stadi pieni e un’Olimpiade blindatissima? Del Giappone dico solo una cosa: un Paese serissimo, che ha mantenuto l’impegno, pur perdendo un sacco di soldi, va solo ringraziato. Sugli Europei dico questo: ma se avessimo organizzato il torneo in un solo Paese, e in quel Paese fosse risalito il Covid, come ne saremmo usciti? Sapete qual è il vero rischio? Che i tifosi da fuori non potranno andare a Londra, com’è già capitato a noi, e che l’Inghilterra se vince il quarto avrà un vantaggio ambientale non indifferente. Leggo che saggiamente il governo inglese ha suggerito ai suoi cittadini di non venire in Italia. Sono tranquillo. Mi piace molto la Nazionale di Mancini. Si è ricreata una bella atmosfera, un senso di appartenenza. E poi ricordiamoci da dove siamo partiti: tre anni fa eravamo tutti depressi, sprofondati. Inginocchiarsi? Era meglio avere la nostra linea, senza accontentare questo o quello. Non l’abbiamo gestita benissimo”.

