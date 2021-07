Il presidente Lotito saluta Lulic: “Il tempo di Senad alla Lazio scandito da continue emozioni. Dieci anni splendidi insieme”

Senad Lulic saluta la Lazio che oggi, 1 luglio 2021, chiude una pagina di storia infinita della sua storia ultracentenaria. Dopo il video di omaggio dedicatogli questa mattina dalla società, sono arrivate anche le parole, rese note sul sito ufficiale biancoceleste, del presidente Claudio Lotito: “

“La Società Sportiva Lazio saluta con molto affetto Senad Lulic. Sono trascorsi dieci anni splendidi insieme. Dieci anni nel corso dei quali Senad ha messo in gioco qualcosa di più di un rapporto professionale: un amore profondo per la Lazio, un attaccamento esemplare a questi colori ed una vera e propria passione per i suoi sostenitori.

Ogni volta che è andato in campo ha messo in mostra la sua grinta e la determinazione con cui la quale si è gettato su ogni pallone, abbiamo apprezzato la determinazione di fronte alle difficoltà a cui si viene esposti in questa professione. Un calciatore esemplare, Capitano in campo e punto di riferimento per i suoi compagni.

Il tempo di Senad Lulic alla Lazio è stato segnato da continue emozioni: su tutte, la firma, al minuto 71, sul derby di Coppa Italia del 26 maggio 2013, incisa sulla storia della società e nel cuore di tutti i nostri tifosi.

Per tutto ciò, a nome di tutta la grande famiglia biancoceleste: grazie Senad!.

Il Presidente Claudio Lotito”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: