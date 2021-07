Juventus, Agnelli su Ceferin: “Continuo a stimarlo come persona. Con il tempo penso possa risanarsi il rapporto”

Il caos Superlega con il tentativo di cambiare gli equilibri del calcio europeo, continua a generare polemiche, dichiarazioni ed attacchi da parte dei vari attori in scena, le società fondatrici da una parte, la UEFA e la FIFA dall’altra. Sul tema, nel corso della conferenza stampa odierna è tornato anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli, il quale, oltre a dichiarare come non abbia paura delle minacce ricevute negli ultimi mesi e come sia convinto del successo delle azioni legali intraprese, è anche tornato sul suo rapporto con il presidente della UEFA Ceferin che lo aveva attaccato nei mesi precedenti. Sul punto, Agnelli ha affermato come lo continui a stimare come persona, ma che nel mondo del business non si possono dire nel mondo del business alcune cose quando vengono firmati degli accordi precisando inoltre come si sia comportato nel miglior modo possibile dimettendosi dai ruoli dirigenziali del nuovo progetto. Dichiarazioni importanti alle quali il presidente juventino ha aggiunto l’augurio che il tempo possa risanare il rapporto con Ceferin, il quale è stato anche il padrino della figlia. Lo riporta Eurosport.it

