La Stampa | Nazionale, la regola del 9: Immobile più di Belotti ma il duello resta vivo

La regola del numero 9 vale per tutti, un po’ meno per la divertente Italia di Mancini. Per restare all’avventura itinerante di Euro 2020, ad un passo da Wembley sono rimasti Lukaku, Morata, Kane, Schick e Seferovic. Tutti numeri nove, tutti indispensabili. Nell’Italia la regola del numero 9 vale doppio, e così, rischia di non valere: Immobile o Belotti, il Gallo o Ciro questa la nostra storia. Immobile rimane un passo avanti all’amico Belotti, ma non lo ha staccato, anzi: titolare con Turchia e Svizzera, in panchina con il Galles e fuori dai giochi nel momento più delicato con l’Austria è il suo racconto a Euro2020. “Chiunque giochi dei due, il prodotto non cambia”, ripete da quasi tre stagioni il ct Mancini. Da Vieri a Toni e Gilardino per finire con Balotelli e Pellé. Le ultime nazionali hanno rispettato la regola del nove. Stavolta è un po’ diverso e non è detto che sia sbagliato, anzi: l’unico dubbio che rimane ora che il gioco si fa molto duro è se si possa trionfare senza l’indispensabilità del centravanti. Se sì, sarebbe un altro colpo ad effetto del Mancio. Lo riporta La Stampa.

