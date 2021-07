Lazio Primavera, gli occhi di due club su Andrea Marino

Quella appena trascorsa, si è rivelata una stagione tutt’altro che felice per la Lazio Primavera. L’esordio di Menichini e l’affidamento della panchina ad Alessandro Calori, non è bastato ad evitare la retrocessione in Primavera 2, la seconda in tre anni. A brillare però, nonostante gli insuccessi, sono come sempre i giovani: uno di questi è Andrea Marino, centrocampista reduce da un ottimo campionato. Il suo talento, ha scatenato l’interesse di vari club tra cui uno di Serie B. Si tratta del Chievo Verona, che secondo l’Arena avrebbe messo gli occhi su Marino, il cui contratto con la Lazio scade comunque nel 2024. Inoltre, anche l’Alessandria sembrerebbe intenzionata a rafforzarsi puntando su di lui. Sta ora alla Società scegliere se mantenere in rosa il classe 2004, o se privarsene mandandolo altrove.

