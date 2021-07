Lazio-Sarri, come giocherebbero i giocatori attuali nel nuovo modulo

Oggi 1 Luglio inizia ufficialmente il calciomercato, un mercato che dovrà vedere la Lazio agire sul mercato per donare al nuovo tecnico giocatori ideali per il suo modulo: il 433. Senza considerare le attuali voci di mercato, come giocherebbero i giocatori attualmente in rosa nel modulo di Maurizio Sarri? Pochi dubbi partendo dalla porta, dove l’allenatore ritrova Pepe Reina, allenato ai tempi del Napoli per 3 anni. Una certezza anche a livello di impostazione del gioco da dietro, Reina è il portiere ideale per Sarri. Insieme a lui anche Strakosha, seppur con un futuro incerto, attualmente può rilevarsi ancora una valida alternativa al portiere Spagnolo. La linea difensiva, che passerà da 3 a 4, vede Lazzari adattarsi ad un ruolo più “difensivo” per quella che è la sua propensione, lì sulla destra. Uno spostamento che, comunque, richiama quello che lo stesso Sarri effettuò con Cuadrado ai tempi della Juve. Dall’altra parte Marusic, con propensioni più difensive di Lazzari e con buone possibilità di essere adattato a sinistra. Un’alternativa può essere Fares per la fascia sinistra. Pochi dubbi al centro, dove Acerbi e Luiz Felipe completerebbero la linea difensiva. Davanti la difesa Lucas Leiva potrebbe essere alternato con Escalante e Cataldi, gli ultimi due con una dote cara a Maurizio Sarri: il palleggio. Pochi dubbi per gli altri due ruoli di centrocampo, dove Luis Alberto e Milinkovic-Savic potranno esprimersi al meglio nel gioco dell’allenatore toscano. In avanti inamovibile Immobile, che sta approfittando dell’Europeo anche per adattarsi al 433 ed essere al centro dell’attacco in un modo ben diverso da quello a cui era abituato. Sulle ali, le due zone del campo che andranno sicuramente riorganizzate al meglio con il mercato, al momento vedono Correa adattarsi ad un ruolo più largo sulla sinistra ed il giovane Raul Moro, che con Sarri potrebbe fare il salto definitivo in prima squadra, che si impossesserebbe della fascia destra.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: