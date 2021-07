Maglie 2021-22, la prossima settimana sarà presentata la divisa home

Tra addii eccellenti e primi colpi in entrata sempre più vicini, la Lazio si prepara a grandi passi alla nuova stagione. La prossima settimana sarà quella che segnerà ufficialmente la ripartenza con il raduno fissato per il 7 luglio prima della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore il 10. Inoltre, sempre nel corso della prossima settimana ci sarà la presentazione nuova della maglia home (sempre targata Macron) che, secondo le indiscrezioni dei giorni scorso, potrebbe richiamare la divisa del 26 maggio 2013, una tenuta divenuta storica per il celebre gol di Lulic che proprio oggi dice addio ai biancocelesti.

