Michetti, candidato Sindaco di Roma: “Flaminio? Pronti a lavorare subito con la Lazio”

Enrico Michetti, candidato Sindaco di Roma del centrodestra, ha palato ai microfoni del quotidiano online Formiche.net. Durante il suo intervento, ha fatto riferimento alla situazione dello Stadio Flaminio e all’attuale interesse da parte della Lazio come stadio di proprietà.

Queste le sue parole

“Così com’è non serve a nulla, è completamente abbandonato a sé stesso. Bisogna capire qual è il progetto complessivo di rinnovamento, dell’impianto e di quell’area della città. È chiaro che il quartiere diventerebbe un unico grande parco della musica e dello sport. Sicuramente il Flaminio va restituito alla città. Se la Lazio confermasse il suo interesse, inizieremmo a lavorarci immediatamente, dal primo minuto in cui dovessimo entrare in Campidoglio”.

