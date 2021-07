Pedullà | Sarri, l’immagine della firma con la Lazio – FOTO

Maurizio Sarri è pronto ad abbracciare in tutto e per tutto la causa biancoceleste. Tra pochi giorni infatti, avrà inizio il ritiro ad Auronzo di Cadore, primi veri momenti da laziale per il tecnico toscano. Nel frattempo, attende risvolti dal mercato, possibilmente il più in fretta possibile, per dar vita al suo nuovo modello di gioco. Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato che ha seguito molto da vicina la trattativa Sarri-Lazio, ha pubblicato in esclusiva sul proprio sito web ufficiale l’immagine di Maurizio Sarri al momento della firma sul contratto con la Lazio.

Di seguito il link per vedere la foto

