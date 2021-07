Salernitana, duro comunicato dei tifosi contro il trust: “Contestazione e lotta fino alla cessione definitiva. Non prendiamo in considerazione la mancata iscrizione”

Il caos Salernitana non si placa. Dopo che la FIGC ha respinto l’ipotesi di trust proposta da Lotito dando una nuova scadenza fissata per il 3 luglio, i tifosi campani, attraverso un comunicato, si sono schierati duramente contro i vari attori in gioco e l’ipotesi trust. Tanti i passaggi decisivi della nota diramata la quale ha contestato la posizione della Federazione, colpevole della situazione e multiproprietà e quella del presidente Lotito con i tifosi che, oltre a sottolineare come contestazione e la lotta dureranno fin quando non sarà risolta in modo definitivo la questione cessione, chiudono affermando: “Non prendiamo in considerazione cosa accadrebbe in caso di mancata iscrizione ma fidatevi: non vi piacerebbe saperlo. Adesso che sapete come la pensiamo, fateci sapere cosa pensate di fare”. Lo riporta Salernitananews.it

