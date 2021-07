Settore giovanile, il classe 2003 Ferrante firma il suo primo contratto da professionista

Dopo Coulibaly, anche un altro 2003 firma il suo primo contratto da professionista. Come riporta Gazzettaregionale.it, infatti, la Lazio ha deciso di blindare fino al 2024 il giovane Mirco Ferrante autore di una grande stagione con l’Under18 di Tommaso Rocchi e già presente in pianta stabile in Primavera, categoria che lo vedrà professionista il prossimo anno.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: