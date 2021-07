SOCIAL | Acerbi saluta Parolo e Lulic: “Un piacere condividere lo spogliatoio con voi” – FOTO

È ormai ufficiale l’addio di Marco Parolo e Senad Lulic, due giocatori che negli anni hanno fatto la storia della Lazio. Da oggi, non sono più due giocatori biancocelesti, ma il loro apporto in campo e fuori durante il lunghissimo arco di tempo con l’aquila sul petto, li ha resi leggende amate da compagni e tifosi. Proprio Francesco Acerbi, ha voluto ringraziare via social i due compagni di squadra, con cui ha condiviso momenti di gioia e di dolore. Nelle proprio storia Instagram, ha pubblicato una foto con Parolo, salutandolo e ringraziandolo per tutto: “È stato un piacere conoscerti, giocare insieme e dividere lo spogliatoio”. Subito dopo, ha postato una foto con il suo capitano Lulic ribadendo con ironia le parole spese per Parolo: “Non offenderti cap, vale lostesso anche per te!”.

Queste le immagini pubblicate da Acerbi:

