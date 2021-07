SOCIAL | Il saluto di Immobile a Parolo: “Grande persona e professionista, grazie per i consigli” – FOTO

Anche Ciro Immobile si è unito ai saluti per Marco Parolo. Il centrocampista ormai ex Lazio, si congeda dopo 7 anni di pura passione mostrata in campo e fuori. Immenso l’apporto che Parolo ha saputo dare, dal punto di vista umano e professionale, a tutti i compagni di squadra ed a coloro che hanno lavorato con lui alla Lazio. A confermarlo è proprio il bomber biancoceleste, che lo saluta così su Instagram: “Grande persona e grande professionista. In bocca al lupo Marcolino grazie per i consigli”.

Questa l’immagine postata sulle stories di Instagram da parte di Immobile:

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: