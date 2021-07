SOCIAL| La Fiorentina saluta Ribery: “Grazie Franck” – FOTO

Ribery non rinnoverà con la Fiorentina: ora è ufficiale. Dopo alcuni giorni in cui si sono rincorse delle voci riguardo al suo futuro, gli stessi Viola hanno fatto sapere, tramite i propri canali ufficiali, che Ribery non continuerà la sua avventura con la Fiorentina.

