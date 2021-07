SOCIAL | La Lazio saluta Parolo: “Umiltà, costanza e professionalità. Grazie di tutto Marco!” – VIDEO

La Lazio saluta ufficialmente Marco Parolo. Dopo sette anni in maglia biancoceleste, il centrocampista saluta la squadra che lo ha consacrato in Serie A. Per lui 209 presenze con l’aquila sul petto, con alle spalle due Supercoppe italiane ed una Coppa Italia. Marco Parolo non è più un giocatore della Lazio, ma resterà per sempre nella storia del Club e nel cuore di tutti i tifosi biancocelesti.

Questo il saluto della Lazio, pubblicato sui canali social ufficiali:

