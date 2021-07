SOCIAL | Parolo saluta lo staff biancoceleste, Proietti: “Grazie per l’impegno e le gioie che ci hai regalato” – FOTO

Si conclude la carriera calcistica di Marco Parolo con la maglia della Lazio. Dopo 7 anni con l’aquila sul petto, il centrocampista di Gallarate termina il suo trascorso a Roma, sponda biancoceleste. Un giocatore, che ha contribuito a scrivere la storia del club, e che si congeda da uomo prima di tutto. A salutarlo in prima persona con tanto di torta e maglia celebrativa, ci ha pensato lo staff biancoceleste, con cui Parolo ha condiviso gioie e dolori per molto tempo. Lo testimonia la foto pubblicata poco fa dal membro dello staff della Lazio Valter Proietti, che lo ha così salutato: “Grazie per l’impegno e le gioie che ci hai regalato. Per sempre grato!”.

Di seguito il post pubblicato da Proietti:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da valter_sslazio (@valter_sslazio)

