Ucraina-Inghilterra all’Olimpico, la UEFA blocca i tifosi inglesi: annullati i biglietti venduti

Sabato sera alle 21.00 Ucraina e Inghilterra si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma per l’ultimo dei quattro quarti di finale di Euro 2020. A causa della crescita del contagio per la variante Delta del Covid-19 nel Regno Unito, la UEFA ha stabilito un blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le 21.00 di oggi, e l’annullamento dei tagliandi venduti ai residenti del Regno Unito: i tifosi inglesi non potranno più acquistare i biglietti per la partita e saranno annullati quelli già emessi. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

