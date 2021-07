Un addio a chi è diventato eroe per caso, ma ha scelto di essere leggenda: Senad Lulic è la storia biancoceleste

Uno tra i più brutti “buongiorno” nella storia della Lazio. Il popolo biancoceleste oggi apre gli occhi con la coscienza di non vedere più tra le fila del club Senad Lulic, un uomo che a modo suo è riuscito a fare la storia di questo club, e non solo grazie al 26 maggio 2013. Un calciatore e un uomo che per 10 anni ha sempre dato il massimo per la maglia che ha indossato, a volte sbagliando ma altre facendo davvero bene. Un grande cuore e grande spirito di abnegazione in campo. E’ sceso in campo a volte non al 100%, con problemi fisici e ossa doloranti, ma cercando sempre di lottare per quell’aquila stampata sul petto. Ha esordito in Serie A il 9 settembre del 2011 in un Milan-Lazio finito 2-2 e un battesimo con il fuoco biancoceleste non proprio al top. Tanto criticato agli inizi, ma poi ha fatto cambiare idea, dimostrando buone doti e un’ottima capacità di adattamento. Interno di centrocampo, terzino sinistro, ed esterno sinistro a tutta fascia nel centrocampo a cinque. Tanti ruoli e diverse posizioni senza mai una parola fuori posto, senza mai un gesto di stizza per una sostituzione o una panchina mal digerita. Entrato nella storia della Lazio e della città di Roma per un gol più importante che bello. Il 26 maggio 2013 decide un derby storico, trovandosi al posto giusto nel momento giusto ha spinto in rete al minuto 71 un pallone dal valore inestimabile. La Lazio vince e si aggiudica la Coppa Italia, cancellando per sempre i ‘cugini‘ giallorossi. Una vittoria scottante, umiliante e che si racconterà nei secoli dei secoli. Tanto amore per questa maglia, tanto da lasciarsi andare spesso a dichiarazioni eccessive, ma che lo hanno reso sempre più importante nella famiglia biancoceleste. Durante un Torino-Roma, i sostenitori giallorossi si resero protagonisti di uno striscione verso il bosniaco: “71 non c’è ricrescita”, chiaro riferimento all’intervento affrontato da Lulic qualche giorno prima al dito a causa di una sub-amputazione traumatica di una falange. Presto però è arrivata la risposta dell’ormai ex capitano biancoceleste: “Il dito ora è ok, c’è ricrescita ma non c’è rivincita per loro. So che c’è ancora rammarico per il mio gol in Coppa Italia“. Semplice, diretto, chiaro ed efficace. Una risposta che ha spento subito il banale tentativo di risalita dei tifosi giallorossi.

IL CAPITANO

Diventato capitano nella stagione 2017-2018, dopo la cessione di Lucas Biglia che aveva ricevuto la fascia (della discordia) da Mister Pioli. Scelta di Simone Inzaghi che ha mantenuto dall’inizio alla fine e che si è rivelata corretta. Forse sì, Senad non era il miglior giocatore della squadra ma fare il capitano va oltre le doti tecniche. Il bosniaco si è dimostrato un vero leader, un senatore coadiuvato da altri storici come Radu. Scelta che infatti ha generato la famosa famiglia e la famosa banda Inzaghi, un gruppo di uomini uniti verso l’unico obiettivo e che non ha mai visto fratture, costruito su un equilibrio perfetto e infrangibile. La fascia ha permesso a Senad di alzare il 13 agosto 2017 il suo primo trofeo da capitano, e secondo da giocatore della Lazio. Vittoria della Supercoppa contro la Juventus e festa all’Olimpico. Alza poi un terzo trofeo nel 15 maggio 2019, la Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini. Nel dicembre dello stesso anno mette lo zampino per il suo quarto trofeo in maglia biancoceleste, sigla la seconda delle 3 reti che hanno permesso alla Lazio di Inzaghi di vincere la Supercoppa giocata a Riad contro la Juventus. Gol di Lulic che comunque ha del ciclico (quasi), la rete siglata con un gran colpo a giro lasciando immobile Szczesny arriva al minuto 73. Poca differenza ma il pensiero è volato subito a quel 26 maggio 2013. Debutta poi ufficialmente in Champions League 23 febbraio 2021 contro il Bayern Monaco, non avendo potuto partecipare ai gironi per un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi un anno.

Ieri sera con lo scoccare della mezzanotte si è conclusa la sua avventura in biancoceleste dopo 10 anni, con 371 presenze (guarda caso 71), 34 gol e 4 trofei in bacheca. Senad lascia un grande vuoto nei cuori dei tifosi, ma starà lì nel paradiso di coloro che hanno fatto la storia della Lazio, nessuna classifica dei migliori solo uno dei migliori. Difficile accettare questo addio, ma come in tutte le belle favole prima o poi si arriva alla fine. C’è il rammarico nei tifosi di non averlo potuto salutare nel modo corretto, ma i social hanno dimostrato già tanto. Un addio che però va accettato ed è anche (forse) giusto. La Lazio ha bisogno di cambiare e di novità, Lulic come Parolo hanno fatto e dato tanto per questa squadra, ma anche tutto quello che potevano dare. Ciao Eroe.

