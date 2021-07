Verratti-Lazio, lo scout Acri: “La Lazio poteva prenderlo a 16 anni per duecentomila euro, ma l’investimento fu considerato troppo importante”

Inzia una nuova sessione di calciomercato tra nuove trattative e retroscena di edizioni passate che lasciano l’amaro in bocca. Uno di questi riguarda il mancato approdo nella stagione 2008-09 di Marco Verratti alla Lazio, quando l’attuale centrocampista di PSG e nazionale giocava in Serie C con il Pescara. A raccontare l’accaduto, ai microfoni di Calciomercato.com, lo scout Guglielmo Acri, in quel periodo ai biancocelesti: “Verratti aveva 16 anni e giochicchiava in Serie C col Pescara. Oberto Petricca, in quegli anni consulente legale della famiglia Verratti, mi parlò di lui: in quel periodo ero alla Lazio per occuparmi delle dismissioni, raccolsi informazioni sul ragazzo e ne parlai alla società. Per quanto riguarda la valutazione, si parlava di circa 200mila euro. Una vera e propria opccasione dato che il Pescara era a rischio fallimento aveva necessità di incassare. La Lazio mandò qualcuno a visionarlo, ma poi decise di non prenderlo, perché quei 200mila euro erano un investimento troppo oneroso per un sedicenne, all’epoca ancora centrocampista avanzato, trequartista”.

