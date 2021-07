Belgio-Italia, 74 minuti per Immobile

Nella vittoria in questi quarti di finale contro la Svizzera, Immobile è rimasto in campo con l’Italia per 74 minuti, salvo poi essere sostituito da Belotti. Una partita come al solito di grande corsa e sacrificio, anche se è stato più in ombra rispetto alle ultime partite. Ma ciò che importa, come anche lui stesso ha detto in conferenza, è la squadra e la vittoria di tutti che, questa sera, ha qualificato la nazionale italiana in semifinale, dove troverà la Spagna. 0 minuti, invece, per l’altro biancoceleste Acerbi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: