Belgio-Italia, gli azzurri vincono 1-2 e volano in semifinale

Primi 45 minuti ottimi per l’Italia che si è portata avanti per 2-0 sul Belgio al 43esimo salvo poi subire gol gli ultimi secondi su un calcio di rigore tirato dal solito Lukaku. I gol dell’Italia sono stati fatti da Barella ed Insigne.

Il secondo tempo del quarto di finale tra Belgio ed Italia non ha visto gol, solo alcune azioni sterili che non hanno portato le due squadre a segnare. L’Italia vola, così, alle semifinali in cui affronterà la Spagna, vincitrice oggi contro la Svizzera.

