Belgio-Italia, infortunio Spinazzola più grave del previsto: l’esito

Nella seconda metà del secondo tempo Leonardo Spinazzola è uscito dal campo in lacrime per via di un infortunio che, secondo quanto riportato da Sky, si tratterebbe di rottura del tendine di achille. Lo stop previsto potrebbe essere di 4/5 mesi.

