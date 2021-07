Belgio-Italia, Mancini: “Grandissima partita, anche se meritavamo di non soffrire alla fine”

Il ct della nazionale italiana Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria contro il Belgio che ha qualificato l’Italia alle semifinali. Queste le sue parole: “E’ stata una grandissima partita, meritavamo di più e di non soffrire. Il Belgio è molto forte. Non abbiamo iniziato oggi ma tempo fa ad essere quello che siamo. Spinazzola? Speriamo che non sia grave, ma la dinamica dell’infortunio non è bellissima. Vediamo dove arriveremo, dovremo recuperare le energie. La prossima partita sarà durissima, ma anche oggi abbiamo fatto molto bene”.

