CALCIOMERCATO | Hysaj-Lazio, Pedullà: “Accordo raggiunto, sarà il nuovo terzino biancoceleste”

Il ritiro si avvicina, e la Lazio sta lavorando per mettere il prima possibile a disposizione nuovi acquisti per la rosa di Maurizio Sarri. Come riporta l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, sul fronte Hysaj-Lazio ci siamo: accordi raggiunti sulla base di un quinquennale oppure quattro anni più opzione per un altro anno. Le firme sul contratto non arriveranno prima dell’inizio della prossima settimana. Questo permetterà al terzino classe ’94 albanese di mettersi subito a disposizione di mister Sarri, pronto a partire con i nuovi compagni per il ritiro di Auronzo di Cadore. Hysaj è stato una richiesta del mister toscano, visto che lo aveva già allenato sia al Napoli che all’Empoli. Nel 4-3-3 di Sarri sarà schierato inizialmente come terzino sinistro, in modo da poter testare Manuel Lazzari come terzino destro. Ci siamo, Elseid Hysaj sarà il nuovo terzino biancoceleste della Lazio di Maurizio Sarri.

