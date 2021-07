CALCIOMERCATO LIVE | Juan Musso è il nuovo portiere dell’Atalanta

Giovedì 1 luglio ha preso ufficialmente il via la sessione estiva di calciomercato, che si concluderà martedì 31 agosto. Nel corso di questi due mesi le formazioni di Serie A cercheranno rinforzi in vista della prossima stagione e la redazione di Laziopress.it vi guiderà nel racconto delle maggiori trattative.

VENERDì 2 LUGLIO 2021

17.04: Gran colpo dell’Atalanta, che, tramite i canali social ufficiali, ha annunciato l’arrivo del nuovo portiere. Si tratta di Juan Musso, che dopo l’esperienza con l’Udinese è approdato a Bergamo per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Il calciatore, come si legge nella nota, è stato acquistato a titolo definitivo.

Juan #Musso è un nuovo giocatore dell’Atalanta!

Bienvenido, Juan!! @musso_juan is a new #Atalanta player!

Welcome, Juan!! #BenvenutoJuan #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/zhiJe5mxH2

