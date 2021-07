CdS | Dalla Germania, la Lazio segue St.Juste

Un nome a sorpresa per la difesa biancoceleste: c’è stato un sondaggio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Bild ha svelato che la Lazio -insieme a Dortmund, Wolfsburg e Bayern Leverkusen- sia sulle tracce di Jenny St. Juste. Il difensore del Mainz è valutato 15 milioni di euro. Il suo nome è spuntato da un sondaggio effettuato dai biancocelesti.

Al momento Sarri aspetta un destro, un’alternativa a Luiz Felipe, perchè Radu sarà utilizzato principalmente da centrale. Da valutare ad Auronzo Vavro. La prima intenzione della Lazio è quella di acquistare un solo centrale. E’ stato proposto Pezzella (Fiorentina), in scadenza nel 2022. In difesa servono rinforzi. Patric non è utilizzabile nella difesa a 4 e Luiz Felipe è ancora alle prese con qualche fastidio alla caviglia, operata a gennaio. Confermati in porta Reina e Strakosha (come riserva), in scadenza nel 2022. Qualora non rinnovasse, il giocatore sarebbe libero di andarsene già dal prossimo gennaio.

