Euro 2020, la Spagna è la prima semifinalista: battuta la Svizzera ai rigori

La Spagna di Luis Enrique, non senza alcune difficoltà, è la prima semifinalista di Euro 2020: dopo 120 minuti di partita sono le “furie rosse ad aggiudicarsi il pass per la semifinale. La Svizzera ha sfiorato la seconda impresa in pochi giorni, dopo aver battuto la Francia, sempre ai rigori, ha infatti portato la Spagna oltre i supplementari grazie ad un gol di Shaqiri arrivato 70esimo che ha pareggiato l’iniziale vantaggio spagnolo arrivato all’ottavo minuto del primo tempo con un autogol di Zakaria.

