Il Messaggero | Sarabia e la sfida capitale: ala del Psg offerta alla Lazio in cambio di Correa

Come riportato da Il Messaggero, il PSG vuole Correa, valutato dalla Lazio 45-50 milioni: i parigini hanno offerto prima Rafinha (subito accantonato) e poi Sarabia con 10/12 milioni. La società biancoceleste vorrebbe Sarabia e 25/30 milioni, una distanza rilevante ma non incolmabile, dato che Lotito vorrebbe trovare un accordo. Sarabia, nonostante guadagni 4.4 milioni l’anno, potrebbe beneficiare del decreto Crescita. Sulle sue tracce ora anche l’Atletico Madrid, pronto ad offrire 15 milioni per il giocatore del PSG.

