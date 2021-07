Il Tempo | Molina e Ilicic, due idee per Sarri

L’esterno dell’Udinese, se parte Lazzari. Piace l’atalantino.

Come riportato da Il Tempo, Sarri avrà bisogno di quattro esterni bassi per il suo modulo di gioco. Nei prossimi giorni verrà annunciato l’arrivo di Hysaj e l’ufficialità di Kamenovic. Fares è pronto a lasciare la squadra biancoceleste, dopo una stagione non soddisfacente: Torino e Cagliari sembrano essere interessate all’acquisto del giocatore. Lukaku verrà provato nel ritiro ad Auronzo di Cadore. Impiego di Radu come centrale (alternativa di Acerbi) o come terzino. Dubbi sulla corsia opposta. Marusic dovrebbe rinnovare nei prossimi giorni e Lazzari potrebbe essere un obiettivo di mercato dell’Inter. Qualora la squadra milanese decidesse di farne il sostituto dell’uscente Hakimi, la Lazio avrebbe in mente un possibile sostituto: Nahuel Molina, esterno dell’Udinese con un prezzo di cartellino da 10 milioni di euro. Piace molto al tecnico biancoceleste Ilicic: l’Atalanta ha deciso di lasciarlo andare a un anno dalla scadenza. Sulle sue tracce anche il Milan.

Oggi a Formello verrà presentato il ritiro ad Auronzo di Cadore.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: