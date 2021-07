Lazio Primavera, dopo Czyz anche Damiano Franco potrebbe salutare

La Lazio Primavera adesso dovrà affrontare le conseguenze di una retrocessione, con il rischio di perdere qualche pezzo pregiato. Quest’oggi è già arrivata l’ufficialità sulla firma di Czyz con il Warta Poznan, adesso sembra aprirsi la porta per un altro addio. Damiano Franco, difensore biancoceleste, è andato in scadenza di contratto a giugno. Come appreso dalla redazione di LazioPress.it, ci sono stati contatti tra giocatore e società con un rinnovo quasi vicino ma poi saltato all’ultimo. Adesso il giocatore da svincolato valuta l’ipotesi di lasciare Roma, lasciando però un piccolo spiraglio per il rinnovo. Situazione criptica in casa Lazio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: