Ledesma: “Con la Lazio calcio a 8 mi sento a casa. Lulic? Nel suo addio c’è amarezza ma deve essere fiero, ha scritto la storia di questa società”

L’ex capitano dei biancocelesti Cristian Ledesma, ora in forza alla Lazio calcio a 8, si è raccontato ai microfoni di Radio In Piazza durante la trasmissione Il calcio è uguale per tutti:

“La gara dei Quarti di Finale contro il Bologna è stata un po’ strana, abbiamo avuto diverse occasioni ma alla fine la squadra è riuscita a imporsi e si è ribaltata questa partita che si era fatta complicata. La semifinale con il Casalotti (che ha sconfitto la Roma) non mi fa paura, non si possono temere gli avversari, la paura non esiste è una gara che va affrontata come tutte le altre.

Differenza di mentalità tra Calcio a 8 e a 11? Per me non c’è alcuna differenza, dipende da come ti predisponi, io sono entrato nel club con la massima disponibilità e sono dell’idea che se si affrontano le cose in modo serio e se si è a proprio agio le cose andranno nel migliore dei modi. I tempi di preparazione sono corti ma mi sto divertendo, mi piace, mi mantengo quasi in forma, mi sto trovando bene, ho trovato un gruppo di ragazzi eccezionali e penso che anche loro hanno visto in me una persona semplice al di là del mio passato. Gli avversari? Non so se hanno paura di me, posso dire che fino a oggi c’è sempre stato il massimo della correttezza nel voler vincere, l’agonismo giusto e il massimo rispetto dentro il campo.

Sono stato molto contento di tornare alla Lazio in questa veste, era da tempo che avevo pensato di far parte di questa realtà del calcio a 8 ma prima i tempi non me lo permettevano, allenavo una scuola calcio, facevo il corso d’allenatore a Coverciano poi la pandemia ha fermato tutto ma come ho detto nella presentazione il primo giorno per me tornare alla Lazio è stato come ritornare a casa, le emozioni e le sensazioni erano quelle. Io sono rimasto laziale, la considero casa mia, sono tornato a vestire qualcosa che era mio. Indosso di nuovo la maglia che amo, con il presidente della Polisportiva Buccioni ho un rapporto speciale da tanti anni, è stata una sensazione bellissima.

L’addio di Lulic e Parolo? Con Senad ho un rapporto più stretto rispetto a Parolo. I primi tempi lo portavo io al campo, abitavamo vicini, abbiamo fatto tante chiacchierate, ho cercato di aiutarlo ad ambientarsi. C’era un rapporto speciale. Mi dispiace che la sua esperienza alla Lazio finisca ma con il passare degli anni queste cose succedono e spesso si va verso un calcio dove si preferisce cambiare. Non so perché non è stato rinnovato il suo contratto, bisogna anche vedere le situazioni personali e societarie, non mi permetto di mettere bocca. Nel suo addio ho riscontrato un po’ di amarezza, nel leggere le sue parole, quindi mi dispiace ma allo stesso tempo ha passato un anno difficile con l’infortunio da cui non riusciva a riprendersi. E’ vero che le strade si dividono ma lui deve essere contento perchè farà sempre parte della storia della Lazio e della società. Quando Parolo è arrivato io stavo per fare le valigie quindi non posso esprimermi allo stesso modo, non l’ho conosciuto bene come Lulic. Senad alla Lazio calcio a 8? Penso che lui voglia tornare in Svizzera, ma non è detto che smetterà di giocare a calcio, spero per lui che trovi un ambiente dove possa continuare a dare ancora qualcosa.

Ledesma Academy – “Questa societá che ho costruito sta andando bene, nonostante la pandemia sia esplosa 6 mesi dopo.. diciamo che ho sbagliato anno! Ma i ragazzi sono venuti, abbiamo mantenuto la stessta qualitá di lavoro nonostante il covid, le famiglie ci hanno seguito nonostante abbiamo dovuto cambiare posto. Sono soddisfatto perchè abbiamo lavorato bene nonostante le difficoltà. Il nostro è un progetto a lungo termine sperando che a settembre si riparta nel migliore dei modi. C’é la voglia di costruire qualcosa di diverso e ho trovato un ambiente e delle bellissime persone che me lo consentono, sono molto legato a questo progetto.

“Tornando al nostro torneo è chiaro che arrivati in semifinale ci sia voglia di vincere, quando giochi a certi livelli la competizione è competizione, voglio divertirmi in modo serio. Questa lega è un movimento che sta crescendo, l’emozione e la voglia di vincere ci sono sempre”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: