Leggo | Lotito scrive a Lulic: “Capitano coraggioso”. Sarri arriva mercoledì

Due addii nella Lazio: Lulic e Parolo. Il ringrazimento della società biancoceleste.

Come riportato da Leggo, nella giornata di ieri, il club ha salutato due colonne portanti della recente storia della Lazio: in una nota ufficiale il presidente ha voluto ringraziare Lulic, il suo attaccamento alla maglia e il suo contributo in un derby memorabile. Addio anche a Marco Parolo, ringraziato con un video emozionante sui social.

Per quanto riguarda il calciomercato, resta vivo l’interesse del Psg per Correa: la Lazio chiederebbe 40 milioni per lasciare andare il giocatore, ma potrebbe chiudere la trattativa per qualcosa di meno. Invece, in entrata è fatta per Hysaj, il secondo rinforzo dopo Kamenovic, che ieri ha trovato l’accordo per cinque anni a 2,5 milioni netti a stagione. A breve firma e annuncio. Proseguono le trattative per Brandt, Anderson e Basic. Si avvicina l’arrivo di Maurizio Sarri atteso a Formello per il 7 luglio, oggi al centro sportivo della Lazio la presentazione per la prima parte de ritiro che si svolgerà ad Auronzo di Cadore dal 10 luglio.

