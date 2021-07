Matri dice addio alla Lazio: “Ringrazio la società e soprattutto Tare, inizierò un nuovo percorso professionale” – FOTO

Alessandro Matri con un messaggio affidato ai social saluta la S.S. Lazio. L’ex calciatore che nel corso di questa stagione aveva ricoperto il ruolo di collaboratore di Igli Tare, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale ringraziando in primis la società e il ds biancoceleste e a seguire i calciatori della Prima Squadra e della Primavera. Questo il messaggio d’addio di Matri pubblicato sul suo profilo instagram: “Dopo un periodo di riflessione ho deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale. Ci tengo a ringraziare la S.S. Lazio, i ragazzi della prima squadra e della primavera che mi hanno fatto sentire sin da subito a mio agio!!

Un GRAZIE in particolare a te IGLI per la grande opportunità e per la fiducia dimostrata !!

OLTRE AD ESSERE UN GRANDE PROFESSIONISTA SEI ANCHE UNA GRANDE PERSONA !!

Non si è fatto attendere il commento di Lucas Leiva che ha salutato Matri con affetto: “Grande Ale grazie di tutto!!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Matri (@alessandro_matri_32)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: