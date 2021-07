Nuova maglia Home Lazio, Alessio Buzzanca: “Per la prima volta nella storia non sarà celeste, ma verde” | FOTO

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione della Lazio. Come di consueto c’è attesa, non solo per il ritiro di Auronzo di Cadore, ma anche tanta curiosità per scoprire le nuove maglie per la stagione 2021/2022. Prossima settimana ci sarà la presentazione della nuova maglia Home. Proprio in merito alla prima divisa della Lazio per la prossima stagione, ecco il tweet, sul proprio profilo ufficiale Twitter, di Alessio Buzzanca: “Allora, provo a dirvela senza troppi giri di parole: ho avuto modo di parlare con chi ha visto la nuova maglia HOME della Lazio e per la prima volta nella storia non sarà celeste, ma verde. Non verde fluo, né forest. Verde. Mi dicono bellissima. Però qualche perplessità ce l’ho”.

Allora, provo a dirvela senza troppi giri di parole: ho avuto modo di parlare con chi ha visto la nuova maglia HOME della Lazio e per la prima volta nella storia non sarà celeste, ma verde. Non verde fluo, né forest. Verde. Mi dicono bellissima. Però qualche perplessità ce l’ho. — Alessio Buzzanca® (@AlessioBuzzanca) July 2, 2021

