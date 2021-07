PRESENTAZIONE AURONZO 2021 – Dall’11 al 28 luglio sotto le Tre Cime di Lavaredo con quattro amichevoli

Ecco la presentazione del ritiro ad Auronzo di Cadore per la nuova Lazio targata Maurizio Sarri.

Marco Canigiani, Responsabile Marketing SS Lazio

“E’ un piacere rivedervi dopo tanto tempo. Siamo qua a presentarvi il quattordicesimo anno di ritiro ad Auronzo di Cadore, un record per la Serie A. Sono davvero contento di questo ormai storico rapporto. Non dimentichiamoci che sveleremo una maglia della prossima stagione mentre siamo dispiaciuti di non poter ricreare gli eventi organizzati nel corso degli anni perché il Covid ancora non lo permette”.

Igli Tare, DS SS Lazio



“Sono molto contento di presentare il nuovo ritiro, ringrazio per l’ennesima volta il Comune di Auronzo con cui abbiamo un rapporto storico ed entusiasmante. Li ringrazio per l’accoglienza sperando che la nuova stagione sia piena di gioia. Dobbiamo ancora decidere dove presentare Sarri mentre sul mercato stiamo lavorando per i nuovi acquisti. Qualcuno potrebbe arrivare prima del ritiro come altri arriveranno nel corso del tempo”.

Tatiana Pais Becher, Sindaco di Auronzo di Cadore

“Porto il saluto del Comune, sono qua con Enrico che è stato il fautore di questo ritiro. Ringrazio il Presidente Lotito e tutta la Lazio per l’entusiasmo che ci sta in questa avventura auronziana. E’ un segnale importante per noi con il post pandemia, l’anno scorso lo abbiamo spostato ad agosto e siamo felici che stiamo tornando alla normalità. Quest’anno Auronzo si fregia del titolo di Town dello Sport Europeo 2021 per cui siamo orgogliosi. Siamo zona bianca e quindi non abbiamo casi di Covid”.

Enrico Zandegiacomo, Vice Sindaco di Auronzo di Cadore

“Siamo davvero contenti di questo rapporto, siamo ormai dei veterani nell’organizzazione di un ritiro. Per noi è un grande evento per il territorio e cerchiamo di far lavorare al meglio la squadra. Quest’anno abbiamo installato una irrigazione elettronica mentre il maltempo non ci ha permesso di avere una nuova illuminazione e il drenaggio del campo. Sono emozionato quando entro a Formello perché mi rendo conto di quanto sia bello il centro sportivo e quindi vogliamo permettere ai giocatori di ricreare questo ambiente. Ad oggi abbiamo il paese al completo sia negli appartamenti che negli alberghi, siamo davvero contenti di questa affezione che ormai è radicata anche nel nostro territorio. Qualche giorno fa sono state visitate le strutture da parte dello staff di Sarri e ci sono state sottoposte delle richieste. Un tappeto sintetico all’interno della palestra dove i giocatori possono fare le ripetute e il Mister vuole uno spogliatoio/ufficio privato.

Con l’aiuto di tutti siamo sicuri di fare l’ennesimo fantastico ritiro, vi aspettiamo”.

Gianni Lacchè, Media Sport Event

“Voglio unirmi anche io ai ringraziamenti alla Lazio in tutte le sue figure così come al Comune di Auronzo. La prima amichevole sarà il 17 di luglio contro la squadra dell’Auronzo, il 20 stiamo programmando una partita con una squadra di Serie D, il 23 con la Triestina e il 27 con il Padova. Tutte le partite si giocheranno alle ore 18 su richiesta del Mister. L’ingresso sarà libero per una capienza di circa 600 persone, la settimana prossima sapremo se servirà il Green Pass. Abbiamo un accordo per un’altra stagione e non vedo difficoltà nel proseguire ancora a lungo questo matrimonio”.

