Calciomercato, il ds del Cagliari Capozucca: “Fares? Lo apprezziamo, ma nessuna trattativa con la Lazio”

Dal primo luglio è scattata la nuova finestra di calciomercato con la Lazio chiamata a una parziale rivoluzione dopo l’arrivo di Maurizio Sarri con molti colpi in entrata, ma soprattutto in uscita da mettere a segno. Sotto il profilo delle cessioni, uno dei calciatori che potrebbe lasciare Roma nelle prossime settimane è Mohamed Fares che secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato vicino al Cagliari. Sul tema, ai microfoni di Radio Incontro Olympia, è intervenuto il ds dei sardi Stefano Capozucca: “Non ho mai parlato con Tare di Fares. È un giocatore che apprezziamo ma non c’è mai stata una trattativa con la Lazio. Ho letto sui giornali di un possibile scambio con Lykogiannis ma penso sia di più una fantasia mediatica o magari una voce messa in giro dai procuratori”.

