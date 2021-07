CdS | Lazio, il punto sul mercato: tutte le trattative in ballo

E’ ufficialmente aperto il calciomercato estivo: tra indiscrezioni ed ufficialità, le squadre della Serie A iniziano a muoversi. Il CorrieredelloSport.it ha fatto il punto sul mercato dei biancocelesti e su quelle che sono gli interessi del club capitolino: in pole resterebbe Felipe Anderson, che sogna un ritorno nella Capitale. Il giocatore convince anche mister Sarri e si potrebbe quindi lavorare al sue rientro a Formello. Ad oggi il nome più vicino resta comunque quell’odio Hysa: il terzino dovrebbe firmare con la Lazio la prossima settimana. Altre piste riguardano Brandt del Borussia Dortmund e Toma Basic del Bordeaux. In ballo comunque un’eventuale cessione importante, come potrebbe essere quella di Correa.