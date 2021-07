CdS | Ultime giornate di relax per Maurizio Sarri prima di iniziare

Sta per iniziare l’era Maurizio Sarri alla Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico toscano si rilassa nelle ultime ore di vacanza in Toscana, vicino casa. Sorriso sotto il sole con un bel bicchiere di vino Chianti in un ristorante della zona. Mercoledì 7 luglio ci sarà il raduno a Formello. Sarà il primo giorno in biancoceleste per il nuovo allenatore: conoscerà i giocatori, impegnati man mano nelle visite mediche e test atletici. Manca sempre meno all’inizio dell’avventura per Sarri. Il 10 luglio poi, la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Si inizierà a fare sul serio, l’allenatore non vede l’ora di rimettersi in gioco in una grande piazza.

