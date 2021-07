CorSera | Immobile in tv deriso da Lineker che lo tratta da simulatore

Non sanno più a cosa appellarsi. E così ora ci danno dei simulatori. Ma forse è solo il primo segnale della guerra dei nervi che l’Inghilterra ha cominciato nei nostri confronti ora che ci ha individuati come l’avversario più pericoloso per la conquista del titolo europeo. Bersaglio del commento salace di Gary Lineker indimenticato bomber della nazionale inglese ed ora commentatore tv è il povero Ciro Immobile, colto nell’occasione del gol di Barella. Che avrebbe potuto essere anche quella di un rigore su di lui a dire il vero visto che l’intervento del difensore belga era più sulla gamba dell’attaccante della Lazio che sulla palla. Ma ciò che coglie il video è un’altra cosa . Immobile sembra colpito duro e resta fermo a terra in attesa del medico o di un fischio dell’arbitro. Poi però arriva lo slalom di Barella che sorprende i difensori belgi e mette in rete. Allora un Immobile redivivo si alza di botto da terra e corre ad abbracciare il compagno. Risate dei presenti in studio. Che trovano finalmente confermato almeno uno dei loro antichi pregiudizi. Il catenaccio quello non c’è più e neanche la fallosità in campo. Resta la simulazione (per fortuna direbbero loro). Senza ricordarsi che quella è patrimonio di ogni attaccante al mondo e anzi se non si accentua a volte non si porta a casa un bel niente. Nella partita di venerdì con il Belgio spinta di Di Lorenzo a Doku che frana a terra ed è rigore. Più avanti spinta ad Insigne che fa di tutto per resistere e non cade e il gioco prosegue. Del resto che gli inglesi ce l’abbiano con le simulazioni è comprensibile. Loro hanno subito la più grande di tutte. Un genio del calcio da poco scomparso l’ha chiamata «Mano de Dios». CorriereDellaSera

