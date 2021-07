Dopo la maglia Home della Lazio, ecco come potrebbero essere i colori dell’Away e la Third

In serata è stata pubblicata la maglia home della Lazio per la prossima stagione, la tanto attesa “green” che si è poi rivelata essere tale per la la finalità ecologica su cui pone le basi questa maglia, fabbricata con bottigliette di plastica usate. I colori, dunque, sono quelli di sempre: bianco e celeste. “Macron e Lazio per il pianeta” è la frase simbolo di questa nuova campagna che è stata intrapresa dalle due parti. Dunque, svelata la prima, cresce l’attesa per le altre due maglie. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione l’Away potrebbe essere nera, mentre la Third bianca con una banda. Questione di qualche settimana per scoprire le due maglie che completeranno il pacchetto delle divise ufficiali che i biancocelesti indosseranno nell’arco della stagione 2021-2022.

