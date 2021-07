Euro 2020, la Danimarca è in semifinale: battuta 2-1 la Repubblica Ceca

La Danimarca continua la sua cavalcata in questi Europei: si appresta ad affrontare in semifinale la vincitrice di Inghilterra-Ucraina di questa sera dopo aver battuto per 2-1 la Repubblica Ceca con due gol nel primo tempo siglati da Delaney e Dolberg. Per i cechi aveva accorciato Schick al 49esimo.

