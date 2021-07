Felipe Anderson, un ritorno che piace ai tifosi

Ci sono alcuni calciatori che anche una volta andati via, rimangono nel cuore. Tra questi, c’è Felipe Anderson, giocatore che ha diviso i tifosi della Lazio sia durante la sua permanenza biancoceleste, che in questa estate del 2021 quando è stato accostato nuovamente ai capitolini, per tornare a Roma. Il West Ham, attuale proprietario del suo cartellino, vorrebbe una cifra intorno ai 10 milioni di euro per liberarlo, la Lazio invece non vorrebbe arrivare a più di 5 milioni (lo aveva ceduto, nel 2018, a circa 38 milioni). Dal suo addio non ha brillato, spostandosi tra la Premier League ed il Porto, sempre in prestito.

Ora c’è la possibilità di riabbracciarlo a Formello, con Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Cambio del modulo, un 4-3-3 che sarebbe ottimale per l’ala 28enne brasiliana. Dribbling, fantasia, ma quel carattere che lo aveva limitato nella sua esperienza a Roma, dove in 5 anni aveva raggiunto quota 177 partite con 34 reti e 39 assist. Ottimi numeri, ma troppe partite opache, senza grinta.

Con la possibile (o probabile) cessione di Joaquin Correa, che non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore nel nuovo modulo, c’è la possibilità di prendere un calciatore simile dal punto di vista tecnico, che già conosce la Lazio ed il suo ambiente. Felipe Anderson è rimasto legato a Roma ed alla sua gente, sui social impazzano i sondaggi di siti specializzati e non, compreso quello di Laziopress.it.

Se non è sempre un plebiscito, in tantissimi vorrebbero rivederlo in maglia biancoceleste. E lui, ovviamente, ha tanta voglia di tornare ‘a casa’. Il mercato si è aperto ufficialmente ieri, le trattative con il West Ham potrebbero continuare, aspettando che le parti si vengano incontro ed i tifosi, magari già ad Auronzo di Cadore, possano abbracciare ‘Pipe’.

