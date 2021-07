Il Messaggero | L’ad Macron Pavanello sulla prima maglia: “Sarà una bomba, una casacca iconica”

Prima maglia verde? La notizia impazza sul web e i tifosi biancocelesti, preoccupati, si scatenano via social con la Lazio che non conferma né smentisce la possibile indiscrezione. Sul tema, come riporta Il Messaggero, è intervenuto anche l’ad Macron Pavanello, il quale però ha rassicurato solamente i sostenitori senza dare ulteriori indicazioni: “Sarà una bomba, una casacca iconica“.

