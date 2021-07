Il Messaggero | Trust Salernitana, alle 20 si decide se sarà in Serie A

ROMA Un’altra giornata fiume a Villa San Sebastiano. Soltanto oggi il trust sarà pronto, corretto e rivisto, così garantisce Lotito. La deadline della Figc, che martedì aveva bocciato il plico, scade stasera alle 20, senza possibilità di ritorno. Salernitana dentro o fuori dal prossimo campionato. Ieri girava la voce di un’ulteriore offerta last minute d’acquisto del club a 50 milioni da parte di una cordata del Nord: «È tutto falso –giura Lotito – e noi stiamo andando avanti col trust nel modo giusto». E in effetti in serata il patron, il cognato Mezzaroma e tutti i legali stavano ancora lavorando alla versione definitiva per sciogliere tutti i nodi contestati, far firmare la documentazione al notaio e poterla oggi presentare a Gravina per l’ok definitivo. C’è però tanta ansia a Salerno. Con un comunicato, i gruppi ultras della curva Sud e il Centro di Coordinamento hanno espresso tutte le loro perplessità rispetto a quanto sta accadendo. Nessuno si aspettava di ritrovarsi il 3 luglio in questo stato di incertezza e caos. Annunciata addirittura la diserzione a oltranza dallo stadio in caso di trust e di riconferma di Angelo Fabiani come direttore sportivo “perchè bisogna dare un taglio netto con il passato, per noi il tema della multiproprietà sarà risolto solo quando ci sarà un nuovo proprietario“. Duro attacco anche nei confronti della Federazione e la preannunciata contestazione nel caso in cui la Salernitana non venisse iscritta al campionato. Al momento sul sito della Lega compaiono solo 19 squadre all’appello. E, per completare l’elenco, il Benevento spera ancora di essere ripescato. IlMessaggero

