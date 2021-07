Italia, Spinazzola prova a guardare avanti: “Tornerò presto! Ne sono sicuro!” | FOTO

L’Italia batte il Belgio conquistando la semifinale di Euro2020, ma perde Leonardo Spinazzola che subisce la rottura del tendine d’Achille. Un infortunio durissimo quello dell’esterno azzurro, uno dei migliori del gruppo di Mancini fino a questo momento, che lo terrà fuori dal campo per alcuni mesi. Dopo le lacrime di ieri sera che hanno accompagnato la sua uscita dal campo in barella, Spinazzola questa mattina ha provato a reagire con un messaggio via social indirizzato a tutti i tifosi: “Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile.. Io vi posso solo dire che Torneró presto! Ne sono sicuro!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Spinazzola (@spina_leo)

