Kozak ricorda i suoi tempi alla Lazio: “Conosco l’ambiente romano. Non è facile imporsi se non sei preparato”

L’ ex attaccante biancoceleste Libor Kozak torna a parlare e lo fa a poche ore dal quarto di finale di Euro2020 tra la sua Repubblica Ceca e la Danimarca. Il calciatore ceco, nel corso di un’intervista a Tuttomercatoweb.com, rispondendo a una domanda su Patrik Shick ha ricordato, indirettamente, i suoi anni alla Lazio ricordando come conosca l’ambiente romano, un contesto in cui non è facile imporsi se non si è preparati.

